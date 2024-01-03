民眾黨轟賴清德謊話連篇　黃國昌等重砲出擊

民眾黨召開記者會，左起黃國昌、陳智菡及賴香伶。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”賴香伶、不分區“立委”候選人黃國昌及陳智菡3日召開記者會，破解民進黨賴清德日前在電視辯論會上說的九大謊言，批評賴的競選口號是“信賴台灣”，但實際上卻用謊言與謠言操控台灣。黃國昌也呼籲，賴清德應出面說清楚，為何在辯論會中謊話連篇，企圖混淆視聽，以迴避問題的方式，要讓民眾如何相信賴清德的誠信？



台灣民眾黨3日召開“賴清德在‘總統’辯論會的九大謊言”記者會，出席人員包括民眾黨“立委”賴香伶、不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡。



陳智菡在記者會上拿出資料戳破賴清德的謊言，她引述台灣事實查核中心資料，提出具體四點賴說謊，包括“柯文哲8年還570億元是剛好集中在某年”，事實上柯文哲是在2014年至2019年平均攤還；賴提到自己在台南市長任內大力推動社會住宅，實際上並未興辦社宅；另外，賴清德稱蔡英文財政紀律最佳，且負債逐年下降，查證結果顯示其最新累計負債是新台幣5兆8千億元，且政府負債逐年升高；最後，賴清德說目前“中央”所興建的社宅已超過地方政府，實際完工數“中央”僅4617戶，遠不及地方政府的2萬3298戶。



賴香伶說，公開透明放在賴清德口中變成不可考的過去，高端疫苗採購合約過去在“國會”也無法調閱。辯論會中賴清德表態贊成公開高端疫苗採購合約，還稱“立法院”已經調閱過，實際上相關資訊近三分之二都是被塗黑的。“衛福部長”薛瑞元則打臉，這是經過合約內容，其他廠商應合併一起處理。



賴香伶指出，前“衛福部長”陳時中還對外稱，高端合約是保存30年，而非封存30年，若用“立委”職權調閱，調來的資料依然是遭部分塗黑，請問信用破產的陳時中，現今還要為賴清德講話？賴清德是否為了背後龐大的集團利益放水？



賴香伶質疑，賴清德稱蔡英文社宅20萬戶的政見不會跳票，實際上，全台社會住宅興辦進度統計表顯示，目前達成數及規劃中總計僅12萬8773戶，賴明顯欺騙社會大眾。