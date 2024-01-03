黃國昌：高端爛帳　沒政黨輪替永遠查不清楚

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨近期猛打台產高端疫苗爭議，並稱握有超過千名民進黨員持股資料，質疑有不當的內線交易。台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌3日表示，若握有民進黨人低買高賣的資料就公布，幹嘛賣弄玄虛？不過，他的結論是，高端這筆爛帳，沒有政黨輪替，就永遠查不清楚。



國民黨“立委”王鴻薇、台中市“立委”候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋日前公布3份高端內部董事會及審計會流出的錄音檔，質疑高端操作哄抬價格溢價25%，疑涉詐取政府補助、高端股價異常，且握有高端股東名冊，至少一千多名民進黨員持有高端股票，2020低價持股、2021高價賣掉。並於2日前往台北地檢署告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、民進黨前“立委”劉俊雄3人涉嫌詐欺、圖利、《證交法》內線交易罪。



台灣民眾黨3日召開“賴清德在‘總統’辯論會的九大謊言”記者會，出席人員包括民眾黨“立委”賴香伶、不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，建議中國國民黨若握有哪些民進黨人低買高賣的資料就公布，賣弄什麼玄虛？高端在過去這幾年的股價異常波動，任何對資本市場、媒體稍有研究的人，一看就知道裡面一堆鬼。



黃國昌說，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會我們早就明確的指出來，高端有一陣子說要把東西賣到馬來西亞簽MOU，後來發現MOU偷偷被取消了，高端透過媒體釋放利多的消息，把股價炒上去、騙了一堆股民後又狂賣股票，造成股價跌下來，股線的趨勢圖我們畫得非常的清楚。當初高端誰在放假訊息？