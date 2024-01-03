張嘉郡：侯康能否超越基本盤　要看選前三天

國民黨不分區“立委”候選人張嘉郡接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月3日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數10天，中國國民黨侯康配能否逆轉勝受矚目。來自雲林的國民黨不分區“立委”候選人張嘉郡今天向中評社表示，以中部來說，目前基層黨員或者支持者動員、投入程度都非常高，侯康配要催出基本盤應該沒有問題，至於能不能超越基本盤，要看選前三天的氛圍。



張嘉郡是雲林前縣長張榮味的女兒、現任縣長張麗善的姪女。她強調，在基本盤都已回歸、凝聚完成下，侯康配只要持續展現是會獲勝組合的氣勢，期待政黨輪替的部分非綠選民，就有機會出現自主性的棄保投票，所以選前三天大概就可以看得出來。



張嘉郡的父親是前雲林縣長張榮味，姑姑是現任雲林縣長張麗善。她曾任兩屆“立委”，2016年決定放棄連任，2020年國民黨再次徵召她參選雲林“立委”，最終以8000多票差距不敵民進黨“立委”蘇治芬，此次她名列在國民黨不分區“立委”名單中第12名，是安全名單內，很有機會再次成為國民黨“立委”。



張嘉郡今天出席國民黨中央的記者會，在會後接受中評社訪問，談到目前中部藍營選情狀況，她說，不管是雲嘉南或者是中彰投，她到各選區去都發現基層組織動員很綿密，而且黨員或是支持者的投入程度都非常高，所以侯康配要催出藍營基本盤應是沒有問題。



張嘉郡強調，她真心有感受到基層團結力量已展現出來，就算是過去曾有一些起伏，或是有些怨言的人，都已經歸隊，然後大家整裝出發，希望能一起贏得勝選。



由於張榮味之前力挺鴻海創辦人郭台銘，後續也強調郭有機會幫侯康配站台，目前郭台銘的消息？



張嘉郡說，我們會努力爭取郭董的支持，但這畢竟還是他自己的決定，他什麼時候要出現，或者他到底會不會出現，需看他自己決定，可是仍會希望所有能夠團結的力量，都能一起站出來，支持政黨輪替，下架這個胡作非為的民進黨。