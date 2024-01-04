蔣根煌：兩岸同文同種賴清德“台獨”恐戰爭

新北市議長蔣根煌接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月4日電（記者 張穎齊）2024大選進入最後關頭，民進黨候選人賴清德稱“中華民國憲法”是災難，引發軒然大波。中國國民黨新北市議長蔣根煌接受中評社訪問表示，賴清德就是透露內心的“台獨”思想，賴很鴨霸（閩南語：霸道），民進黨執政、走向“台獨”，導致全世界都擔心台海發生戰爭，國民黨侯友宜執政才能確保兩岸和平、照顧更多人。



蔣根煌，出生於新北市，連任4屆新北市第二選區（新莊、林口、五股、泰山）議員、3屆議長，歷任國民黨中常委、全台地方議會正副議長聯誼會長、全台鄉鎮市民代表會聯合總會長、國民黨新北市黨部委員、新莊區黨部主委等。



蔣根煌表示，他認為賴清德在玩兩面手法，一下學蔡英文，為了選票，說“中華民國台灣”，但如今又透露內心的“台獨”思想，在辯論會上說“中華民國憲法”是災難，賴這樣顛三倒四、講話常常“竹篙湊菜刀”，為了騙票，什麼都敢講，非常霸道。



蔣根煌說，賴清德在辯論會上的表現，還說侯友宜沒資格講賴，面對侯的質疑，賴也不敢回答，真的是非常鴨霸，賴清德若執政，台海如發生戰爭，是很恐怖、殘酷的事，台灣不該走向戰爭。



蔣根煌向中評社說，馬英九時期，人民就不用恐懼是不是會發生戰爭，但現在卻可看到，所有出訪的日本首相、韓國總統等，都擔心台海戰爭，世界都關心，他1年多前帶孫子去馬來西亞一趟，連大馬的人都告訴他，害怕台灣發生戰爭，如今台灣很多新聞媒體都被民進黨壟斷，要知道國際是多麼擔心台海戰爭。



蔣根煌還說，已有俄烏戰爭這個明顯的例子給台灣人看，兩岸是同文同種，但為何兩岸要對立？或像南北韓曾發生過戰爭一樣？台灣花了6172億元新台幣向美國買這麼多武器，結果美國遲交，台灣“國防部”居然還不用訂罰則。



蔣根煌強調，若侯友宜執政，可確保兩岸和平，不用買那麼多武器，不會引發戰爭，役期恢復4個月，節省下來的錢可讓兒子、孫子等下一代，補助大學學費，營養午餐可免錢，照顧所有上班族與長輩，侯會拿出更多錢照顧更多需要被照顧的人。