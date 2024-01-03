藍營續打高端　要求陳建仁進行專案報告

國民黨團3日上午於“立法院”黨團記者室，召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月3日電（記者 俞敦平）高端疫苗採購案爭議延續，尤其在民進黨2024大選候選人賴清德於電視辯論會中表明希望能公開採購合約後，近日再度成為台灣政壇的熱門議題。繼昨日，中國國民黨台中“立委”候選人廖偉翔、林家興和羅廷瑋等三位北上召開記者會並於會後將赴北檢提告後，今日國民黨團再度由總召曾銘宗親自主持，針對這個議題提出召開“立院”臨時會，並邀請“行政院長”陳建仁針對高端採購案進行專案報告。



國民黨團3日上午於“立法院”黨團記者室，召開“召開‘立法院’臨時會，邀請陳建仁院長專案報告公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益問題？”記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長李德維出席。



廖偉翔、林家興和羅廷瑋等三位台中“立委”候選人2日北上召開記者會，並於會後赴北檢提告。控告高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、民進黨前“立委”劉俊雄3人涉嫌詐欺、圖利、證交法內線交易罪。今天國民黨團由總召曾銘宗主持要求“行政院長”陳建仁、“衛福部長”薛瑞元等人在選前向“立法院”專案報告，釐清高端合約、疫苗品質等疑點，否則將召開臨時會追究責任。



曾銘宗表示，去年底的大選電視辯論會時賴清德特別提到，高端合約往往成為在野黨攻擊的目標應該要公開。但近一周過去了，“行政院”及“衛福部”都没有公布相關合約。曾銘宗強調，這牽涉有没有圖利特定廠商和高端疫苗品質是否符合國際規範以免傷害國人健康等因素。



李德維則痛批，高端疫苗合約內容涉及民進黨貪腐，並要求“行政院”及民進黨立即公開合約，讓人民知道真相。他指出，高端的最大客戶是“衛福部”，“衛福部”有責任讓高端公布合約，不要以保密協定為借口。他也質疑，賴清德是否只是選前唱白臉，表面上支持公開合約，實際上卻沒有行動力。他呼籲，高端合約應在1月13日選前公布，否則就是欺騙選民。