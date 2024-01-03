貪官剋星吳宗憲入藍不分區　曝與侯結識過程

國民黨不分區“立委”候選人吳宗憲。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月3日電（記者 方敬為）中國國民黨大選候選人侯友宜推薦檢察官出身的新北市政府法制局長吳宗憲列入藍營不分區“立委”安全名單。吳今天透露與侯結識的過程表示，他到新北市府任職前，與侯友宜毫無接觸，侯是警界出身，他則是檢調系統，只因為侯友宜常聽說過他，加上有人推薦，才有機會到新北市府服務。他很認同侯打貪除弊的理念，無論如何，未來進到“立院”他都會盡最大努力恢復特偵組。



吳宗憲列入國民黨不分區“立委”名單中第6位，是唯一經侯友宜推薦入選的侯家軍，有望進入“立院”。吳宗憲在2020年3月被延攬到新北市府擔任法制局長，曾任桃園地檢署、士林地檢署、南投地檢署檢察官，檢察官資歷超過18年，未來進到“立法院”將呼應侯重啟特偵組、打黑金等政見。



吳宗憲3日回到南投替國民黨“立委”候選人游顥競選總部記者會助陣，以過去檢調專業，質疑民進黨“立委”候選人蔡培慧涉嫌賄選，贈送選民市值約新台幣150元、5公斤包裝白米，明顯違反“法務部”函釋宣傳品應以價值新台幣30元以下限額，已構成賄選行為。呼籲蔡培慧自重，並籲請檢方盡速查辦，不能讓賄選風氣盛行。



吳宗憲過去在檢察官任內辦案公正不阿，有“貪官剋星”的稱號，3年前從檢調轉任新北市府政務官，同時兼任新媒體總召集人以及青年事務委員會主委等身分，備受侯友宜倚重，被視為侯家軍大將。



吳宗憲在記者會後接受採訪，透露其實在他進入新北市府任職前，與侯友宜完全沒接觸，兩人都不認識，侯之所以任命他擔任法制局長，是因為過去在警大、檢警圈有聽說過“吳宗憲這個人”，加上有人推薦，他才有機會到新北市府服務。



吳宗憲說，他非常認同侯友宜打貪除弊的理念，尤其是重設特偵組的政見，未來無論如何，他都會盡全力推動、加以落實，我們要回過頭去查，民進黨執政7年多以來所發生十大弊案，包括近期備受討論的高端疫苗內線交易疑雲等，都要徹查清楚。