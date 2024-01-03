徐巧芯酸苗博雅　廢死不敢公開表態才是廢物

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月3日電（記者 俞敦平）中國國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯3日在記者會上，針對國民黨“立委”候選人羅智強的同區競爭對手以堅持廢死立場而聞名，受民進黨禮讓參選“立委”的社民黨苗博雅在死刑存廢議題上輕蔑地稱羅智強為“廢物”一事，發出了嚴厲的質疑。她痛批，苗博雅不敢公開表態是否支持廢除死刑，這是對民主社會的不尊重，也是對選民的欺騙，並酸不敢公開表態的民代才是廢物。



國民黨3日上午繼續猛攻賴清德這項議題，侯辦召開“賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在？”記者會，而三位國民黨台北市“立委”候選人羅智強、徐巧芯、游淑慧則共同召開記者會同時劍指賴清德和苗博雅。



徐巧芯表示，死刑存廢是一個全台百姓關切的重要議題，也是關係到校園安全的嚴重問題。她認為，在民主制度裡，雙方應該互相提出彼此的主張，並且說明贊同或不贊同的理由，而不是用貶低對手的方式來逃避問題。



徐巧芯說，不敢表態的人才是廢物，而願意勇敢站出來表述自己的主張的人不是廢物，無論他們是支持或反對廢死。她希望，苗博雅能夠公開告訴社會大眾，她對於死刑存廢的具體觀點和看法，讓選民在大選的時候，能夠選擇政見與他們相符合的候選人。



羅智強則指出，苗博雅對於他發放的一張傳單，上面寫著“羅智強依法執行死刑，苗博雅堅持廢除死刑，死刑存廢直球對決”，感到非常生氣，但卻沒有正面回應他的質疑。他說，支持死刑或支持廢除死刑，都是公共政策的表意，本來就是要由台灣的人民和選區的人民來決定的。他呼籲，所有的民進黨“立委”候選人，都應該清楚地表態，他們對於死刑的態度是什麼，因為他們未來都有可能觸碰到刑法的修正。他也質問，賴清德是否也支持廢死，為什麼在辯論會上不敢對這個議題表態。



徐巧芯與羅智強都表示，他們都堅定地支持死刑的存續，認為這是維護社會安全和正義的必要手段。他們承諾，如果進入“國會”，他們會對死刑存廢相關的法規，以及校園相關安全的法規，進行重新的審視，並且做出相應程度的強力監督。他們呼籲，選民們在大選的時候，要慎重考慮，誰才是真正能夠保障他們的安全和權益的候選人。