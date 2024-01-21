中評論壇：童立群論近年來台美關係五大變化

上海國際問題研究院台港澳研究所副所長童立群（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月21日電（記者 郭至君）上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林一行2023年12月12日到訪位於香港的中評智庫基金會總部，期間，雙方共同舉辦了以“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”為主題的思想者論壇，就當前中美關係、兩岸關係、台灣2024年選舉、東亞、東南亞安全局勢等共同關心的議題進行了深入的交流探討。上海國際問題研究院台港澳研究所副所長童立群就當前台美關係發表見解，她表示，通常講到台美關係，大家都是通過非常具體的事情來講，比如說：特朗普與蔡英文通電話、美國通過《與台灣交往法》、佩洛西“竄台”等這些重大事件。從橫向上來說，拋開這些具體事件，台美關係在近幾年有一些質的突破，它在產生一些變化，這種變化會對中美關係反過來產生比較大的影響。童立群認為，主要有以下五個方面的變化：



第一、台美關係機制化。近幾年，台美之間簽署了大量的協議和備忘錄，對話涉及各個領域的，比如去年簽署的“台美21世紀貿易倡議”的首批協議，它其實是一個形式上相當正式的經濟機制。台美合作的“全球合作訓練架構”，影響力也在不斷上升。在非常敏感的政治軍事領域，台美的一系列對話不但沒有停，還增加了很多，比如說印太民主會議以及關於台美台灣國際空間的會議等。整體來講，台灣和美國之間的經濟交流、社會互動和政治人物之間的互動其實已經構成機制化。從民進黨當局的角度來講，機制化最的好處就是鼓吹台美關係“堅若磐石”。由於對美實施“一面倒”政策，民進黨當局十分擔心美國兩黨的對台政策發生重大變化，但是通過這些機制化運作，可以把台美實質關係向前推動。

