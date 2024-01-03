侯友宜再轟賴清德鄙視“憲法”沒資格大位

國民黨2024候選人侯友宜幫藍委羅明才助選。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月3日電（記者 張穎齊）2024大選進入最後衝刺關頭，中國國民黨候選人侯友宜3日回防本命區新北市，下午來到深藍的新店區陪同國民黨“立委”羅明才車隊掃街。侯友宜致詞時痛批，民進黨候選人賴清德說“中華民國”的“憲法”是災難，鄙視、看不起“中華民國”，這種人沒資格擔任“總統”，而他一定百分之百贏得勝選。



侯友宜今日行程都在新北市，上午在永和區車隊掃街後，下午來到新店輔選羅明才，接著會到三峽區輔選“立委”候選人林金結。新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）羅明才對上民進黨曾柏瑜，羅是7連霸“立委”，是目前國民黨“立法院”最資深現任“立委”。



雖陰雨綿綿，但羅明才競選總部現場聚集上百人，國民黨新北市議員黃心華也到場。羅明才說，在這關鍵時刻，代表人民的聲音的新店里長們，統統都站出來了。侯友宜進場受到深藍支持者們熱烈歡呼。



侯友宜說，很高興來到大文山、新店地區，民進黨政府施政無能，大家都想要政黨輪替，今年是面對戰爭與和平、貪腐與清廉、獨裁與民主的抉擇，在野力量一定要集中選票，支持最強的候選人侯康配，完成民主制衡，“中華民國”或台灣的未來有夠重要。



侯友宜說，賴清德說“中華民國”是神話，辯論會上又說是災難，後來改口說“中華民國憲法”是災難，“中華民國”與其“憲法”不是都一樣嗎？賴清德就是鄙視我們“國家”、看不起我們的“憲法”，這種人沒資格當“總統”。



侯友宜強調，自己一定會百分之百贏得勝選，因他早上去永和，看到所有人都站出來，連路上騎車的朋友也對他比3號OK，很熱鬧，現在又人山人海，新店也是他最熱愛的土地，新店長期給羅明才與他支持，這次一定要贏。



侯友宜隨後熱情與支持者們簽名、合照、揮手，在大批維安人員保護下，與羅明才進行車隊掃街拜票。