快評：改變才有未來　吳伯雄籲選民慎重抉擇

中評社快評／中評智庫基金會於1月3日在香港舉辦“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會，中國國民黨前主席吳伯雄應邀特此向研討會致函指出：推動政黨輪替，衹有改變，台灣才有未來，兩岸才有和平與希望！



吳伯雄致函“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會，既是對這場研討會的重視，也是表達對台灣這場選舉的結果、及兩岸和平能否維持的高度關注。吳伯雄已高齡85歲，近來為了國民黨選情，不辭辛苦多次為國民黨選將站台助選，精神令人感佩。



作為中國國民黨的前主席，吳伯雄曾經率領國民黨在2008年重返執政，並取得“立法院”多數黨席次的關鍵地位，並經歷見證推動兩岸、兩黨和平交流。2008年6月23日，時任中國國民黨主席的吳伯雄在台北會見中評社高層訪問團時表示，在國民黨執政下，兩岸關係會往和平的方向走下去。



過去8年，台灣在民進黨執政下，兩岸關係恢復緊張，對立衝突無所不在，和平越來越遠，離戰爭越來越近。對此，吳伯雄深感憂心。



吳伯雄在函件中提到“一個國民黨的資深同志以及推動兩岸和平發展的老兵”的身份，並以這身份“再一次公開誠懇的呼籲”，希望所有支持台灣要改變、民進黨該被下架的朋友們，在投票日做出慎重的抉擇，再一次推動政黨輪替，終結民進黨執政下的危局。



距離大選投票日僅餘10天，和平與希望掌握在選手手裡。如吳伯雄在函件中所指出，這場選舉攸關民進黨是否再繼續執政四年，讓情勢繼續惡化，還是換黨執政，尋求政策改變，這攸關台灣的未來，子孫的前途，我們高度關注選舉的結果。