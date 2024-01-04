黃心華：賴侯差距非常小　藍白若棄保定翻轉

新北市議員黃心華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月4日電（記者 張穎齊）2024大選進入最後衝刺關頭，中國國民黨新北市議員黃心華接受中評社訪問分析，現在不能談民調，但國民黨侯友宜與民進黨賴清德的差距是非常小的，若藍白在野力量，在最後關頭能發揮棄保效應，一定可翻轉選情，當然台灣民眾黨柯文哲支持者黏著度很高，不過國民黨會繼續接觸平常碰不到的中間、年輕版塊，拉攏過來。



黃心華，中央大學土木工程博士，歷任國民黨智庫“國政策基金會”副執行長、國民黨副發言人、稻江科技暨管理學院運輸與物流學系專任助理教授、“國軍”桃園總醫院少尉工程官等。 現為新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）議員。



黃心華表示，侯友宜與賴清德之間的差距非常小，選舉是瞬息萬變，剩下關鍵的幾天，大家要團結一致，他認為若棄保有發酵，那一定可翻轉，國民黨候選人侯友宜、趙少康要爭取中間、年輕選民，國民黨就要透過親朋好友去影響，侯友宜的強項是與民眾走在一起，可看到這幾周，侯都與“立委”候選人聯合車隊掃街，還有掃市場、走入群眾，用陸戰去影響，力道也外擴，觸及平常接觸不到的中間、年輕族群。



黃心華說，最後階段用穩紮穩打的陸戰，當然也不失為最有效率的方式，不過確實也在全台幾個選區看到，若是藍白合作示範區，柯文哲確實有獲得較高的支持，這對區域“立委”候選人有幫助，也有影響侯友宜支持度的成長，但他仍要強調，國民黨的強項是組織戰，國民黨每區的“立委”候選人，可聯合幫母雞侯友宜拉抬、增加力量，持續將剩下沒觸及的板塊，都拉攏過來。



黃心華也向中評社坦言，吸引年輕人並非一蹴可及，要花時間去培養，柯文哲主要就是靠有趣、鮮活的主題，來吸引、爭取年輕人，這是柯的強項，因此國民黨在政治理念與政策的論述上，或許可用有趣的方式切入，才能吸引目光，讓年輕人願意聽聽國民黨的內容與想法。



黃心華指出，比如國民黨副手候選人趙少康會用有趣、多元的話題，吸引年輕人，趙與侯是完美的搭配，與侯進行很好的互補，趙當過民意代表，又是專業的資深媒體人，口才辨給、機智，加上侯友宜有沉穩的行政經驗、走入群眾的特質，趙也發揮掌握話語權的媒體專才，相信彼此有機會翻轉選情，贏得勝選。