台軍方修正睦鄰要點　高風險區最高補助千萬

台軍方公告睦鄰要點，領補助卻干擾演訓有懲罰機制。(中評社 資料照) 中評社台北1月3日電／台“國防部”今天公告修正“國軍訓場睦鄰工作要點”，將等級區分六級、補助金最高新台幣1000萬、最低100萬，同時新增受影響、危安風險較高區域，可再酌增補助比例，但受補助公所若出現干擾演習等情事，將被扣分。



台灣軍方近年強化戰備訓練，相關實彈射擊次數也因此增加，但周邊住戶因此受到一定影響，例如位在屏東三軍聯訓基地附近住民、演訓海域旁的漁民，及居住於空軍基地周邊的居民，而軍方除了事前做好敦親睦鄰、宣導外，也會透過補助氣密窗安裝、津貼等實際補助方式，減少民眾不滿。



軍方今天公告修正後的“國軍訓場睦鄰工作要點”，同時擴大睦鄰專案補助經費用途，為受影響程度及危安風險較高的區域增加一定比例補助，要點將於今年1月16日正式實施。



根據條文內容，相關權責單位除原有“參謀本部後勤參謀次長室”、“陸、海、空軍司令部及軍備局”等單位外，新增“政治作戰局”，將依軍方推動民事服務工作指導要點，指導及協助各級部隊（單位）經營地方關係，支援“國軍”訓場睦鄰工作任務的達成。



睦鄰等級共分六級，其經費補助額度依睦鄰等級區分，最高第一級為新台幣1000萬元、最低第六級為100萬元。條文中也新增，訓場周邊受影響程度及危安風險較高者，得特別酌增一定比例之額度，年度射擊天數滿100日者，酌增10%，每逾10日再增加3%。另外，砲彈飛越民宅上方者，酌增10%。



另外，條文也新增，接受補助的地方公所，應全力配合軍方訓場任務達成，並主動協助處理地方居民及民間團體機構陳情抗議情事。



新舊條文均規定，受補助地方公所，有居民陳抗或漁船於射擊管制期間進入管制範圍內實施捕撈作業，影響訓練、實彈射擊、先期訓練整備及油料彈藥庫、燒爆場勤務作業，經訓場管理單位舉證屬實者，每一次扣減10分，其扣減分數不受限制。