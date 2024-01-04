1月3日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月4日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月3日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會問答全文：



《北京日報》記者：我們注意到，今年是中國加入《專利合作條約》（PCT）30周年。發言人能否介紹中方在推進專利國際合作和知識產權全球治理方面採取了哪些舉措？



汪文斌：中方高度重視國際專利合作和知識產權保護。加入《專利合作條約》（PCT）30年來，我們積極參與《專利合作條約》等國際規則的修訂完善，不斷完善國內知識產權法律制度，與世界知識產權組織開展了卓有成效的合作。中國申請人通過《專利合作條約》提交的國際專利申請量連續四年位居世界第一。中國已經成為名副其實的知識產權大國和世界創新版圖的重要一極。



知識產權保護是創新發展的重要支撐。中國以專利技術為支撐，不斷提升知識產權質量效益，加速釋放創新活力。目前，中國太陽能電池全球專利申請量達12.64萬件，排名世界第一。中國新能源汽車銷售排名前10位的重點企業全球有效專利量超過10萬件，領跑綠色低碳產業，助力世界經濟復甦。



中國不斷擴大知識產權領域對外開放，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，國外申請人在華開展商業活動和知識產權布局意願不斷增強。數據顯示，近10年共有115個共建“一帶一路”國家來華申請專利25.3萬件，年均增長5.4%。截至2022年底，國外在華發明專利有效量達86.1萬件，同比增長4.5%。充分體現了外資企業對中國知識產權保護的認可。



展望未來，中國將繼續堅持開放包容、平衡普惠的原則，加強與各國在知識產權領域的國際交流與合作，推動全球知識產權治理向著更加公正合理的方向發展，讓創新更多惠及各國人民，推動構建人類命運共同體。



路透社記者：日本周一地震後，中方是否向日本提供了人道主義援助？日方是否向中方提出了救災援助請求？是否有關於中國在日公民受災害影響的最新情況？



汪文斌：昨天我們已就日本石川縣能登地區發生強震向日方表達了慰問。我們願意為日方抗震救災提供必要幫助。

