高雄7旬男怨補助少　恐嚇對陳其邁開槍被捕

高雄市長陳其邁最近賣力輔選。（照片：陳其邁臉書） 中評社高雄1月3日電／大選進入倒數，民進黨高雄市黨部2日下午接獲不明人士來電，揚言要對民進黨高雄市長陳其邁開槍，“給市長砰砰”，鼓山分局接獲市黨部報案，當晚就帶回一對年邁夫妻。初步瞭解，74歲李姓男子經濟狀況不佳，對現行低收入戶補助金額不滿，加上他當時精神狀況不佳，才會撥打電話至市黨部發洩情緒，全案依恐嚇人身安全罪嫌依法究辦。



陳其邁3日下午到後勁鳳屏宮廟前廣場參加行動健身房巡迴車啟航記者會受訪表示，不管是恐嚇、選舉暴力事件，警方都建立緊急應變機制，包括候選人人身安全，都加強警力維護，務必讓選舉能夠平安順利，昨天警察局長有第一時間有跟他講。針對媒體詢問，陳其邁否認已穿上防彈衣。



陳其邁說，這個特定對象可能是因為生病、身體不適，然後衍生一些憂鬱、情緒不滿，所以就打電話，這個部分當然能夠體諒對方心情。



陳其邁強調，暴力犯罪，或是涉及選舉治安，警方會嚴正執法，他特別感謝警方在三個小時就掌握特定的人士，迅速破案，選舉期間，任何的不法暴力絕不允許。



媒體問，未來經常車掃跟站路口，那有沒有增加維安措施？早上看好像衣服比較鼓一點，原因是？陳其邁說，是天氣冷，所以裡面再加個棉絮衣服，不是防彈衣，請放心，應該還好啦！昨天一些簡單行程，突然發現編制內警力特別靠近，正奇怪時，警察局長就打電話告訴他，不過他的警力沒有增加。



這起電話恐嚇事件，發生在2日下午3點10分許左右，民進黨黨工接獲一名男性電話，對方先是詢問陳其邁行程，沒想到出言欲“砰砰”揚言不利。黨部不敢大意，隨即向警方報案。



警方獲報後立即與刑警大隊組成專案小組偵辦，並於案發3小時內掌握嫌犯身份並通知到案。