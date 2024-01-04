外交部：世界最需要團結　最應當防止分裂

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月4日電（記者 海涵）據報導，2日，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃接受採訪稱，由於國家安全限制的增加，全球經濟會沿著地緣政治路線分裂，各國可能滑向以美國和中國為首的不同集團。如果繼續下去，這最終將會使全球GDP減少7%。外交部發言人汪文斌在1月3日例行記者會上就此應詢表示，世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不能被人為割裂。任何以鄰為壑的做法，任何陣營對抗的思路，任何唯我獨尊的傲慢，最終都不會有好結果。



汪文斌表示，人類衹有一個地球，人類也衹有一個共同的未來。無論是應對眼下的危機，還是共創美好的未來，國際社會都需要同舟共濟、攜手合作。世界最需要的是團結，最應當防止的是分裂。



汪文斌說，貿易戰、科技戰也好，“脫鈎斷鏈”“去風險”也罷，實質都是將經貿問題政治化、工具化、武器化，目的是企圖壟斷自身發展優勢、阻礙廣大新興市場和發展中國家發展進步、剝奪全球70億人口追求幸福生活的權利。這既不道德，也不可持續，最終殃及的是國際社會的整體利益，沒有一個國家可以幸免。



汪文斌指出，世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不能被人為割裂。任何以鄰為壑的做法，任何陣營對抗的思路，任何唯我獨尊的傲慢，最終都不會有好結果。中方願同各方一道，倡導普惠包容的經濟全球化，堅決反對逆全球化、泛安全化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，推動各國權利平等、機會平等、規則平等，保障各國平等發展權利，促進共同發展繁榮。



