年輕消費者注重理性體驗消費

中評社北京1月3日電／據新華社報導，喝9.9元的現磨咖啡，當兩天走遍一座城的“特種兵”，穿軍大衣、花棉襖過冬，沉浸式欣賞演唱會和電影……2023年，年輕消費者越來越青睞理性體驗消費。



江蓓是海口一家企業的辦公室職員，28歲的他周一到周五每天買一杯9.9元的咖啡，下午下班就衝去健身房“擼鐵”。江蓓沒有選擇公司同棟寫字樓的健身房，而是選擇了價格更高且更遠的健身房。“咖啡是工作需要，健身是我的愛好。我對比了方圓5公里內的健身房，那家器械最新、動線最合理，因此辦了兩年的會員。該省省，該花花嘛。”江蓓說。



近期，大學生在校園穿軍大衣、花棉襖的視頻走紅網絡，不少網友留言評論“為理性消費點贊”“當代年輕人是懂實用性價比的”，“可以買貴的，不能買貴了”已成為許多年輕人的消費共識。在各類社交平台，分享如何理性消費的帖子也會收穫年輕網友的回應。



海南大學國際商學院教授李偉銘認為，消費觀念上，年輕人越來越務實，更加注重自己真實的消費體驗，更追求產品內在的實用性與個人需求的真實匹配，理性消費趨勢明顯。



去年上半年，“特種兵旅行”成為各個社交平台火爆的關鍵詞之一，來自重慶的25歲女孩蘇紫涵就特地安排了一筆資金用於“特種兵旅行”消費。她認為，自己的出游消費取得物超所值的效果，是受益於這一高效旅行方式。“通過理性衡量不同住宿與交通方式之間的價格和時間銜接等因素，旅行可以更有性價比。我今年‘特種兵’式打卡了國內多條旅遊線路，在有限時間內體驗了更多項目。”她說。



2023年的最後一天，北京的孫女士在朋友圈曬出去年看過的電影票票根。愛好電影的她去年看了82場電影，“我比較偏愛老片子，但是流行的、口碑好的影片也會去支持下”。



同日，林聽在香港聽演唱會。來自四川的林聽是粵語歌曲愛好者，為了更好地感受粵語環境，她前往廣州發展。去年，她在廣州、香港、澳門等地看了10餘場演唱會，和歌迷拼車拼房，購買官方正價門票，理性為興趣愛好買單。“結合場館配置和對歌手的喜好程度選擇門票，盡可能控制經費，多看幾場，沉浸在音樂中的體驗太美妙了。”林聽說。



李偉銘認為，隨著市場競爭升級和消費升級，中國年輕人追求個性化、品質化和體驗化趨勢明顯，產品間、企業間和平台間競爭愈加激烈和透明化，消費者更有條件充分比較商品，做出理性消費決策。理性體驗消費已成為不少中國年輕人的選擇。