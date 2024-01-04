湯紹成：柯郭若對藍正面態度　侯有機會勝選

台灣亞太綜合研究院長湯紹成。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）台灣亞太綜合研究院長湯紹成3日在座談會上表示，台灣民眾黨柯文哲在大選中大概已沒希望，但與鴻海創辦人郭台銘一樣，仍扮演關鍵重要角色。若柯、郭對國民黨有正面態度，侯友宜勝選的機會還是存在。現在國際大環境，國民黨與美國都是要共同抑制“台獨”，這對國民黨侯友宜來說相當有利，若真的有加分，結果還是可預期。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、前台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



湯紹成表示，柯文哲在2024大選大概已沒希望，現在做生死鬥已陷入困局，但在這場大選中還是扮演重要的關鍵角色，未來大選中，柯文哲與郭台銘會是兩大關鍵人物，若未來在投票前，柯、郭對國民黨有正面的態度，藍營勝選的機會還是存在。



湯紹成說，國民黨對柯文哲一直保持開放態度、合作大門一直敞開，現在就要看柯文哲要用什麼方式達成政黨輪替的目的。柯文哲是既藍又綠、可藍可綠，若不是藍營的盟友，可能會成為侯友宜落選的罪魁禍首，這是柯文哲現在要思考的。2024大選，大概就是10萬票到20萬票的差距。



湯紹成認為，其實現在國際大環境對國民黨的選舉是有利的，在以巴衝突爆發後，美國有求於中國大陸扮演某種角色、牽制伊朗，因此美國應該有給蔡英文一些壓力，賴清德在7月表達“走入白宮說”後，其實就沒有比較激進的言論，僅在電視辯論會上說了“‘中華民國’災難說”或“‘中華民國憲法’災難說”。



湯紹成指出，其實國民黨與美國是站在同一條線上的，要共同抑制“台獨”，這對侯友宜來說相當有利，現在選戰還有10天不到，現在處於非常關鍵的時間，若真的有加分的情況，結果還是可預期。