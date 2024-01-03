300多萬人次　元旦假期哈爾濱旅遊真熱鬧

中評社北京1月3日電／據新華社報導，冰雪大世界美輪美奐，交響樂團表演搬進商場，鄂倫春人帶著馴鹿與遊客街頭互動……進入冬季，哈爾濱文旅市場持續火爆。元旦期間，哈爾濱市累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元，遊客接待量和旅遊總收入全面趕超2019年，達到歷史峰值。



“在這個冰雪季，美食美景與市民遊客實現雙向奔赴。”哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新說，連日來，各大社交媒體上出現了眾多關於哈爾濱寵愛“南方小土豆”“馬鈴薯公主”的熱門內容，一經發布紛紛登上熱搜，哈爾濱瞬間成了“網紅城市”，假日市場呈現井噴需求新景象。



為進一步豐富遊客體驗，哈爾濱市旅遊景區深挖冰雪旅遊潛力。冰雪大世界開展跨年夜現場演出、煙花秀等活動；太陽島、極地公園、兆麟公園、中央大街等推出冬泳表演、冰燈藝術游園會、千年非遺民俗“打鐵花”等項目；索菲亞景區增設遊客“溫暖驛站”，營造更加舒適的游玩體驗。



元旦期間，哈爾濱大劇院、哈爾濱音樂廳、老會堂音樂廳等藝術場所上演多場文藝演出，推出 “冰雪之冠上的明珠”大型交響音樂會、“雪落下的聲音”合唱音樂會、全息芭蕾《冬日夢幻》等，2024哈爾濱新年音樂會呈現“開票即售罄”的景象。



搶抓假日經濟紅利，哈爾濱市圍繞“吃住行游購娛”等要素，以發放消費券、優惠券等形式，與中國南方航空、支付寶、雲閃付、高德地圖等企業商家，推出系列惠民措施。地鐵集團創新服務模式，在太陽島至冰雪大世界地鐵站間推出免費往返的“地鐵擺渡票”，為市民遊客提供出行優惠。



據哈爾濱市商務部門監測數據顯示，元旦期間住宿、餐飲企業同比增長達129.4%。鐵鍋燉、殺豬菜、馬迭爾冰棍等特色美食吸引遊客味蕾，各大早市、菜市場、洗浴場所出現排隊等位現象。馬迭爾冰棍銷售量達10萬支，同比增長50%。