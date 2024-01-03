多地劃定2024年產業發展路線圖

中評社北京1月3日電／據經濟參考報報導，歲末年初，伴隨著多地接連召開會議部署2024年經濟工作，地方產業發展路線圖密集浮現。“壯大新質生產力”“開辟新領域新賽道”“培育發展新動能”……細看多地工作部署，產業向“新”而行成為共同點，多地把培育發展新興產業、未來產業作為重中之重，並提出發展目標和務實舉措。與此同時，以科技創新促產業發展也成為多地施政的重要抓手。



近日召開的安徽省委經濟工作會議提出，大力推進新型工業化，建設先進製造業集群，不斷壯大新質生產力。大力培育先進光伏和新型儲能、新材料、裝備製造、醫藥健康、生物製造、空天信息、低空經濟等戰略性新興產業，前瞻性布局通用人工智能、量子信息、元宇宙等未來產業新賽道。



遼寧省委經濟工作會議提出，把培育發展新動能作為重中之重，在開辟新領域新賽道上聚力攻堅。加快壯大新材料、航空航天、機器人、新能源汽車、集成電路裝備等產業集群，加快發展低空經濟；重點圍繞人工智能、細胞治療、元宇宙、深海深地開發等領域，大力發展未來產業。



廣東省、湖南省、河南省等多地也著力推動新興產業培大育強和未來產業前瞻布局。



不僅如此，錨定新領域新賽道，多地已提出具體的發展目標和務實舉措。根據浙江省近日發布的《關於進一步推動“萬畝千億”新產業平台高質量發展的若干政策意見》，到2027年，浙江省力爭累計培育建設新產業平台40個左右，形成產值超千億元平台10個以上、產值超500億元平台20個左右，產值規模突破2.5萬億元。



根據《湖南省現代化產業體系建設實施方案》，到2027年，湖南全省現代化產業體系建設取得重要進展，高新技術製造業增加值占製造業比重超過20%。據悉，湖南省將研究出台人工智能、生物製造等細分行業政策，“一業一策”推進產業鏈強鏈延鏈補鏈，根據區域布局引導各市州特色化差異化發展；省級財政將設立現代化產業體系建設專項，對重大產業項目、重大創新平台、重大技術攻關、重要展會平台等給予資金支持。

