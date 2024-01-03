拓市場布新局　外貿企業開年忙

中評社北京1月3日電／據經濟參考報報導，新年新氣象，不少外貿企業都在忙碌中開啟了新的一年，一邊忙著趕貨交訂單，一邊忙著見客戶、商談合作意向。元旦期間，《經濟參考報》記者走訪多地發現，這些企業在盤點收穫總結經驗中加快開拓多元市場、布局新業態、開發新產品的步伐，為2024年更好發展做足準備。



“走出去”參展忙



連日來，江蘇凱序金原紙塑包裝有限公司的生產車間內一派忙碌景象，工人們正抓緊生產將銷往歐美、東南亞等市場的雙層杯和瓦楞杯等產品。“現在我們生產的一次性紙製品是客戶在上屆廣交會期間簽訂的訂單，加工時間比較緊張。”公司負責人趙磊向記者介紹。



趙磊說，他們近期還會去境外拜訪企業、聯絡感情、拓展合作，搶抓“開門紅”。該公司擁有兩個工廠，產品和服務遍及國內及北美、歐洲、中東、澳大利亞等海外市場。



記者發現，“走出去”成了外貿企業的集中發力點。不少企業反映，“最近太忙了，不是在參展，就是在去參展的路上。”



無錫澤華經貿有限公司也是其中之一。剛從德國慕尼黑國際體育用品展回來的公司董事長張俊說，國際市場疲軟是實情，但終端需求越是不足，供應端越是要主動，衹有積極“走出去”，才會有收穫。



“公司在德國慕尼黑國際體育用品展收穫了200多萬元的意向訂單。我馬上還要飛往甘肅，去找新的工廠，為2024年2月份的美國拉斯維加斯國際服裝及面料展做準備。”張俊說，新年新氣象，容不得放慢腳步，希望能為公司的發展打下良好基礎。

