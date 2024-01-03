稅費優惠政策助力經濟回升向好

中評社北京1月3日電／據人民日報海外版報導，延續實施個人所得稅綜合所得匯算清繳有關政策、延續實施支持居民換購住房有關個稅政策、延續優化新能源汽車車輛購置稅減免政策……今年1月1日起，一批涉及個人所得稅、新能源汽車消費、科技自立自強等領域的稅費支持政策開始實施。日前，國家稅務總局為此發布了相關政策目錄及要點。



減輕居民稅收負擔



1月1日起實施的稅費支持政策中，多項政策聚焦促增收、擴消費等領域，有利於減輕居民稅收負擔、增強居民消費能力。



為進一步減輕納稅人負擔，2024年1月1日至2027年12月31日居民個人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的，或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元的，居民個人可免於辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。



為繼續支持居民改善住房條件，自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。



在支持新能源汽車產業發展、促進汽車消費方面，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。



結合新能源汽車技術進展情況，中國調整了減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求。2024年1月1日起，2023年12月31日前已進入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》且仍有效的車型將自動轉入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。

