數字技術適老化水平穩步提升

中評社北京1月3日電／據人民日報報導，如今，隨著互聯網及數字技術的普及，從生活繳費、看病就醫，到交通出行、用餐娛樂，智能化操作成為絕大多數生活場景的“標配”。然而，越來越數字化的生活，卻給一些老年人帶來不少煩惱，甚至成為難以逾越的“數字鴻溝”。



如何滿足老年群體日益增長的美好生活需求，讓他們同享數字化發展紅利？記者進行了採訪。



開發——新應用新場景不斷湧現，多方位服務老年人需求



“小度小度，打開電視機。”話音剛落，電視機應聲啟動，開始播放電視劇。智能屏、語音控制燈帶、跌倒監測設備……在天津武清區楊村街道，一個個新科技產品，打造出新型智慧養老社區。



“比如火柴人攝像頭，將人體影像轉化為火柴人形象，既保護隱私，又能通過步伐狀態及時預判老年人是否有中風、跌倒風險。”承擔楊村街道智慧養老驛站項目建設的成都全時雲信息技術有限公司天津公司總經理史楠說，監測到跌倒動作，系統會第一時間向社區平台報警，並發送信息通知家屬。自2021年11月起，公司已先後為街道3200餘戶60歲以上老年人安裝物聯網智慧養老設備並提供專業養老服務。



小米、榮耀、康佳、華為、創維等廠商的多款電視機產品通過適老化認證；格力發布遙控器按鍵排列更簡單、字體也更大的系列空調；鬆下推出包括智能電動床、折叠淋浴椅等老年人日常生活和起居出行類產品……近年來，一批圍繞老年人實際需求開發的新產品新應用不斷湧現。



去年6月，工業和信息化部聯合民政部、國家衛生健康委發布《智慧健康養老產品及服務推廣目錄（2022年版）》，遴選了79項產品和服務，推廣典型產品和服務。此前還指導制定了《移動終端適老化技術要求》《智能電視適老化設計技術要求》等，指引企業科學精準開發適老電子產品。

