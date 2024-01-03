專家解讀第五次全國經濟普查新變

中評社北京1月3日電／據央視新聞報導，1月1日，第五次全國經濟普查現場登記工作正式啟動。作為一項重大的國情國力調查，全國經濟普查與人口普查、農業普查共同構成中國三大周期性全國普查項目。經濟普查每10年進行兩次，此前我國已在2004年、2008年、2013年和2018年開展了四次全國經濟普查。



相比前四次 這次普查有哪些新變化？



在內容上，本次普查新增了對平台經濟、數字經濟等“三新”經濟的普查內容。近年，以新產業、新業態、新商業模式為核心的“三新”經濟成為新的增長點。國家統計局數據顯示，2022年，“三新”經濟增加值超21萬億元，比上年增長6.5%。“三新”經濟增加值相當於GDP的比重為17.36%。首次新增對“三新”經濟的普查有何意義？



中國宏觀經濟研究院戰略政策室主任 盛朝迅：“三新”經濟是我國經濟發展的新引擎，也是新質生產力的重要組成部分。近年來，在創新驅動發展戰略的引領下，我國科技創新能力不斷增強。新產業、新業態、新模式蓬勃發展，成為推動經濟高質量發展的強勁動力。根據國家統計局的數據顯示，2022年我國“三新”經濟的增加值超過了21萬元，占GDP的比重從2017年的15.7%提升至2022年的17.36%。2022年我國經濟新動能的發展指數也從2014年的100提升到2022年的766.8，其中網絡經濟指數、創新驅動指數、經濟活力指數和知識能力指數以及轉型升級指數5類指數比上年均有所提升。特別網絡經濟指數增長是最快的，也正因為如此，這一次經濟普查就把平台經濟、數字經濟等“三新”經濟內容作為普查的內容，這樣就能更加全面地反映經濟高質量發展的成果。



首次統籌開展投入產出調查



除了新增對三新經濟的普查，這次經濟普查還將首次統籌開展投入產出調查。什麼是投入產出調查？它能夠收集國民經濟行業及產品詳細的投入結構、投資結構數據，從而系統反映國民經濟各行業間的經濟聯繫，可以廣泛應用於相關研究和宏觀經濟管理。同時，調查單位也可以通過參與調查，全面瞭解本單位整個生產過程的成本費用、設備等各類資源利用情況及產品銷售情況。

