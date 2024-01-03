房貸利率又降　有望繼續走低

中評社北京1月3日電／據中國新聞網報導，新年伊始，不少貸款買房人打開銀行APP後便能看到一個好消息——房貸利率再降低10個基點（BP）。



“利率又降了一點，一月能省出一杯奶茶錢。”收到新年第一個“紅包”後，展望2024年LPR（貸款市場報價利率）及房貸利率趨勢，不少業內人士認為，或仍有進一步下行的空間。



重定價日房貸利率再降10個基點



“尊敬的客戶：由於人民銀行基準利率調整，根據借款合同約定，從20240101起，您合同尾號xxxx的個人一手房按揭貸款年利率（單利）將調整為4%，下期還款金額為xxxx元。您可聯繫網點或登錄手機銀行獲取最新還款計劃表，感謝您的支持！”



可能有不少買房人新年收到的第一條短信，是來自自己貸款銀行的好消息。胡女士就是其中之一，調整後她的房貸利率從4.1%降到4%，根據其貸款總額70萬元左右、期限20年的自身情況，這次調整後胡女士每月能少還約20元錢。



2023年，存量房貸已有一次大規模下調。據央行和國家金融監管總局發布的《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，自2023年9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。



根據央行、國家金融監管總局披露的數據，截至2023年9月末，超過22萬億元的存量房貸利率得到了下調，平均降幅0.73個百分點，惠及1.5億人，每年減少借款人利息支出1600億到1700億元。

