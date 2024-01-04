葉匡時：綠勝選機率大　藍白合作時機已過

前台“交通部長”葉匡時。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）針對藍白在選前還有沒有合作可能？前台“交通部長”葉匡時3日下午在一場線上研討會直言，微乎其微，因台灣民眾黨柯文哲現在想的是4年後要再選，要藍白合作的時機太晚了，綠營勝選的機會還是比較大。中國國民黨侯友宜要贏，需要有柯拉走原本要投給民進黨的年輕選票、淺綠對民進黨失望不投票等好幾個條件結合。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前台“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、前台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



葉匡時為臺灣大學政治學系學士、美國德拉瓦大學公共行政碩士、美國卡內基梅隆大學組織理論與政策分析博士。曾於韓國瑜擔任高雄市長期間出任副市長。



葉匡時表示，目前來看，綠營勝選的機會比較大，但柯文哲有沒有可能把綠營的票拉走？以過去選舉經驗顯示，國民黨幾乎掌握不到年輕選票，柯反而受年輕人的歡迎，對國民黨最有利的結果是柯拉走會投給民進黨的年輕選票，淺綠又對民進黨失望而不投票，這樣侯友宜才有機會贏，需要好幾個條件的結合。



葉匡時說，這次選舉兩岸因素影響選民投摽並不那麼大，大部分選民對兩岸因素已經疲乏，一開始藍營打“戰爭與和平”議題，但並未引起太多熱情，後續打貪腐、查弊才有比較大的能量。但民進黨最終一定會打“抗中保台”牌，投票前民進黨似乎想要強打反中牌，強調專制與民主，接下來並不能排除兩岸關係的因素會產生影響。



葉匡時坦言，雖有6成民眾要下架民進黨，但不代表這6成民眾認同國民黨上台，這是國民黨很大的困境。怎麼樣有新的印象，是可以帶給台灣未來、新的美好生活、兩岸新的和平發展，國民黨需要好好思考。