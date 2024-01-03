中評社北京1月3日電／據經濟日報報導，國家重大科技專項標誌性成果、全球首座第四代核電站——山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站商業示範工程日前圓滿通過168小時連續運行考驗，正式投入商業運行，標誌著我國在第四代核電技術研發和應用領域達到世界領先水平。



高溫氣冷堆是指具有高溫特徵、使用氣體進行堆芯冷卻的核反應堆技術。高溫氣冷堆核電站重大專項總設計師、清華大學核能與新能源技術研究院院長張作義表示，高溫氣冷堆是國際公認的第四代核電技術先進堆型，是核電發展的重要方向，具有“固有安全性”，即在喪失所有冷卻能力的情況下，不採取任何干預措施，反應堆都能保持安全狀態，不會出現堆芯熔毀和放射性物質外洩。同時，高溫氣冷堆所具有的固有安全性、發電效率高、應用領域廣等優良性能，使其在核能發電、熱電冷聯產及高溫工藝熱應用等領域商業化應用前景廣闊，將有助於優化能源結構、保障能源供給安全，推動實現“雙碳”目標。



石島灣高溫氣冷堆示範工程於2012年12月正式開工，由中國華能、清華大學、中核集團共同建設，具有完全自主知識產權。2021年12月首次實現並網發電，本次是在穩定電功率水平上正式投產轉入商業運行。示範工程集聚了設計研發、工程建設、設備製造、生產運營等產業鏈上下游500餘家單位，先後攻克了多項世界級關鍵技術，設備國產化率達到93.4%，創新型設備600多台（套）。依托該示範工程，我國系統掌握了高溫氣冷堆設計、製造、建設、調試、運維技術，培養了一批具備高溫氣冷堆建設和運維管理經驗的高素質專業人才隊伍，形成了一套可復制、可推廣的標準化管理體系，並建立起以專利、技術標準、軟件著作權為核心的自主知識產權體系。



示範工程投產，對促進我國核電安全發展、提升我國核電科技創新能力水平等具有重要意義和積極影響。華能石島灣核電公司總經理張延旭表示，通過集中產業鏈上下游優勢資源聯合開展技術攻關，示範工程成功研製出2200多套世界首台（套）設備，研發了高溫氣冷堆特有的調試運行六大關鍵核心技術，鞏固了我國在高溫氣冷堆先進核電技術領域的全球領先地位。



為充分發揮核電碳減排的作用和能力，助力實現“雙碳”目標、保障電力系統安全穩定，核電的裝機比重需要進一步提高。《中共中央 國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《國務院關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知》均明確指出，積極安全有序發展核電。核電發展再次迎來歷史機遇期。據測算，2060年電力系統要實現碳中和，非化石能源發電占比應達到90%以上，核電發電量應接近20%。



專家表示，安全如期達成“雙碳”目標，核電“蓄能”勢在必行。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，開展山東海陽等核能綜合利用示範，為我國核能產業發展開辟了新賽道。下一步，核能還需要在電力調峰、核能制氫、核能供汽、核能供暖、海水淡化等方面發揮更大作用。