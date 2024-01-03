古巴推行經濟新計劃促進經濟復甦

中評社北京1月3日電／據新華社報導，新年伊始，古巴從1月1日開始實施一項宏觀經濟穩定計劃，以期促進經濟復甦，解決當前面臨的貨幣、金融等領域問題。



根據古巴共產黨網站和古巴政府網站近日發布的消息，這一計劃旨在通過採取平衡的貨幣、匯率、金融和財政政策來促進經濟的復甦和增長，改善古巴貨幣的可兌換性，並降低通貨膨脹。



古巴經濟學家安東尼奧·羅梅羅接受新華社記者採訪時表示，這一連貫、全面和系統性的計劃是應對古巴經濟面臨的結構性挑戰、為經濟復甦奠定基礎的關鍵舉措，著重解決導致通脹的根本性原因。



50多歲的家庭主婦瑪麗拉·阿科斯塔近日在首都哈瓦那接受新華社記者採訪時說，希望政府的計劃能產生積極效果，讓每個人的生活都得到改善。



受美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運以及新冠疫情影響，古巴正面臨藥品、食品和燃料短缺狀況。古巴副總理兼經濟計劃部長亞歷杭德羅·希爾日前表示，2023年古巴經濟可能出現負增長。



古巴政府近期公布的數據顯示，2023年古巴最主要的創匯行業旅遊業共接待國際遊客約245萬人次，未達到350萬人次的原定目標。數據同時顯示，截至2023年12月中旬，古巴2023年出口額為90.7億美元，低於預期。同時，由於燃料短缺和投入不足，國內生產受到影響，蔬菜、玉米、豬肉、牛奶和雞蛋等產量都未達到計劃目標。