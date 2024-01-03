中國將推廣農村客運車輛代運郵件快件

中評社北京1月3日電／據新華社報導，為加快推進農村客運、貨運物流、郵政快遞（簡稱農村客貨郵）融合發展，我國將推廣農村客運車輛代運郵件快件。



據交通運輸部有關負責人介紹，推廣農村客運車輛代運郵件快件，可充分發揮農村客運網絡覆蓋廣、通達深的優勢，引導城鄉客運企業、公交企業依托城鄉客運線路布局，優化車輛排班，合理設置停靠站點，積極開通由縣城至各鎮村、鄉鎮至建制村的農村客貨郵合作線路，利用車輛行李艙、內部物品存放區等代運郵件快件，在確保安全、保障農村群眾乘車需求的前提下保障郵件快件快速送達。



近日，交通運輸部、工業和信息化部、公安部、財政部、農業農村部、商務部、國家郵政局、中華全國供銷合作總社、中國郵政集團公開發布關於加快推進農村客貨郵融合發展的指導意見。除了推廣農村客運車輛代運郵件快件的方式外，意見中提到，還將通過發展貨運班車、拓展“農村客貨郵＋”等方式，打造因地制宜的農村客貨郵融合發展形式。



此外，意見還將通過建設“一點多能”的農村客貨郵融合發展站點、推廣安全可靠的農村客貨郵融合發展裝備、健全規範有序的農村客貨郵融合發展服務體系、完善合作共享的農村客貨郵融合發展機制、構建支撐有力的農村客貨郵融合發展保障體系等方式，更好滿足農村群眾出行、貨運物流、寄遞服務需求。



根據意見，我國力爭到2027年，具備條件的縣級行政區實現農村客貨郵融合發展全覆蓋，全國縣鄉村三級客貨郵站點數量達10萬個以上，農村客貨郵合作線路達2萬條以上，基本建成“一點多能、一網多用、功能集約、便利高效”的農村運輸服務新模式。