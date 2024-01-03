美國經濟能否“軟著陸”待觀察

中評社北京1月3日電／據新華社報導，2023年，在美聯儲持續大幅加息後美國通貨膨脹率有所下降，經濟呈現一定復甦態勢。儘管如此，在核心通脹率仍遠高於美聯儲目標、高利率政策滯後效應逐步顯現、聯邦政府債務規模不斷擴大等挑戰和不確定性因素影響下，美國經濟並未擺脫衰退風險，能否實現“軟著陸”有待觀察。



通脹“降溫” 經濟趨緩



近兩年來，高通脹一直是美國經濟的最大挑戰之一。美聯儲於2022年3月開啟加息周期，2023年繼續實施一系列加息、縮表行動，以推動通脹水平下降。迄今，美聯儲已11次加息，累計加息幅度達525個基點。



美國勞工部數據顯示，2023年11月，美國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.1%，相較於2022年6月CPI同比漲幅9.1%的高點明顯下降。然而，目前美國通脹水平仍高於美聯儲目標。尤其是剔除波動較大的食品和能源價格後，11月美國核心CPI同比上漲4.0%，漲幅與前兩個月相比幾無變化。



2023年12月中旬，美聯儲召開當年度最後一次貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯儲2023年9月以來連續第三次維持這一利率區間不變。市場普遍認為，美聯儲本輪加息周期可能已結束。但美聯儲主席鮑威爾的表態則留有餘地。他日前表示，儘管美聯儲在降低通脹方面取得進展，但仍有很長的路要走，美聯儲正謹慎評估是否需要採取更多行動。



與此同時，美國就業市場增長放緩，高利率對經濟的抑製作用逐步顯現。美國勞工部日前發布的數據顯示，2023年11月美國非農業部門新增就業人數顯著低於2023年上半年月均水平。



美聯儲和一些國際機構預計，2024年美國經濟增長或將放緩。美聯儲日前發布最新一期經濟前景預期，將2023年美國經濟增長預期較9月預測上調0.5個百分點至2.6%，同時下調2024年美國經濟增長預期0.1個百分點至1.4%。國際貨幣基金組織（IMF）2023年10月發布的《世界經濟展望報告》顯示，2023年美國經濟增長率預計為2.1%，2024年經濟增速將放緩至1.5%。

