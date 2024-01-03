新年新景——開年天津經濟一線見聞

中評社北京1月3日電／據新華社報導，新年伊始，作為我國北方的經濟重鎮，渤海之濱的天津開啟了新一年的奮鬥。記者走進產業、交通、消費一線，從新年新景中，看開年經濟正釋放的暖意。



新廠房里看動力



剛剛過去的元旦假期，許衛雖然沒空休息，卻滿心喜悅。



許衛是天津市大陸制氫設備有限公司總工程師。這家專門從事水電解制氫技術開發和設備製造的國家級高新技術企業參與了10項國家標準的起草審定，生產的水電解制氫設備已在全球30多個國家和地區應用。



因為看好未來的發展，去年，企業在天津市靜海區投資了5000萬元，新建約8000平方米的廠房。“新廠房融入了我們的新願景。”許衛說，新廠房將採用太陽能光伏板屋頂，並應用智能化設備，新建的實驗室還將增加小試、中試能力，提高關鍵材料、核心技術的試驗驗證能力。“‘綠色’和‘低碳’是我們發展的關鍵詞，在我國積極穩妥推進碳達峰碳中和過程中，我們迎來了新發展機遇”。



開年一早，許衛便趕到了新車間外，查看施工進度。“去年，三峽集團萬噸級新能源制氫項目成功產出氫氣，其中就有我們設備的貢獻。等新廠房全部投產後，我們產能將提高3倍，為開拓更大市場奠定了基礎。”



不僅是許衛所在的企業。新年晨光初現時，津沽大地上，一條條生產線正全力運轉、一個個項目正抓緊施工。一組新數據展現著天津經濟的新動力：2024年，天津將新建100家智能工廠和數字化車間；在實現40個存量盤活重點項目全部開工基礎上，再實施168個存量盤活項目……

