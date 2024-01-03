江蘇首個產品碳足跡實時管理平台上線

中評社北京1月3日電／據新華社報導，“一件卷簾控制器，碳足跡核算為1.9千克二氧化碳當量”……在位於蘇州相城區的江蘇新安電器股份有限公司，一個能實現產品生產全過程碳排放精準計量的產品碳足跡實時管理平台日前上線運行，讓碳排放像電能一樣方便量化分析。



記者瞭解到，該平台由國網蘇州供電公司牽頭研發，是目前江蘇首個能對企業單件產品生產全周期碳足跡實時核算的管理平台。通過接入企業生產運營系統，構建產品碳足跡智能模型，能對產品涉及的生產製造、運輸等過程中產生的溫室氣體排放實時量化記錄，並依托大數據分析進一步挖掘企業降碳潛力。



近年來，為應對國際市場變化，不少出口貿易型企業對產品碳足跡核算有更大需求。此前，國家發展改革委等多部門發布《關於加快建立產品碳足跡管理體系的意見》，提出推動建立符合國情實際的產品碳足跡管理體系，完善重點產品碳足跡核算方法規則和標準體系，建立產品碳足跡背景數據庫，推進產品碳標識認證制度建設，拓展和豐富應用場景，發揮產品碳足跡管理體系對生產生活方式綠色低碳轉型的促進作用。



“通過安裝179個用電采集終端等設備，該平台可實現對公司卷簾控制器等4款產品的碳足跡實時采集並量化分析。”江蘇新安電器股份有限公司智能化推進部經理秦嶺告訴記者。



“產品碳足跡管理能讓我們細化企業整體的生產能耗，算清每個產品的‘碳賬本’。這對於我們出口貿易型企業來說，既能進一步提升企業‘含綠量’，也能在參與國際市場競爭中更有信心和底氣。”秦嶺說。