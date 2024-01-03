韓國瑜高雄拉抬子弟兵曹桓榮　人氣爆棚

韓國瑜輔選子弟兵曹桓榮。（曹桓榮競選總部提供） 中評社高雄1月3日電／國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜3日回到高雄輔選，替子弟兵曹桓榮站台，受到支持者熱情歡迎，兩人合體車隊掃街，所到之處人氣爆棚，展現韓流在高雄的影響力，曹桓榮曾在韓國瑜市府擔任民政局長，韓大力讚賞曹做事認真負責，“讓他很有面子！”



韓國瑜3日回到高雄陪同曹桓榮掃街，並出席了曹桓榮舉辦的“姊妹好友音樂會”，隨後依序替左楠區李眉蓁、三民區黃柏霖、鳳山區鍾易仲等人助選，高雄藍軍期待藉韓流過去在高雄的威力提振選情。



韓國瑜在岡山小樽會館舉辦的音樂會致詞時說，他的聲音有點沙啞，因為最近輔選很頻繁，睡眠也不足，跟大家說抱歉。韓表示，在這最後衝刺的階段，他要拜託大家，並向大家推銷曹桓榮，請大岡山地區的婦女會幫忙拉票，婦女是社會中最重要的力量。



韓國瑜也批評民進黨執政8年來出現貪汙、腐敗，簡直到誇張的程度。韓國瑜籲請大家支持曹桓榮，幫曹拉票，並請大家支持國民黨“總統”、“副總統”候選人侯友宜與趙少康，以及政黨票支持國民黨。



韓國瑜指出，他對高雄有一份感情，未來如果曹桓榮進入“立法院”，將促進岡山、橋頭地區的發展，自己也會配合曹桓榮，爭取高雄的建設。會中，韓國瑜和在場議員陸淑美、方信淵、宋立彬、李亞築，以及民眾一起合唱歌曲“月亮代表我的心”，場面相當熱鬧。



曹桓榮感謝韓國瑜替他助陣，並替韓抱不平指出，韓國瑜已經不是大選候選人，也沒有參選區域“立委”，民進黨有必要繼續抹黑韓國瑜嗎？其次，在韓國瑜擔任高雄市長期間，爬樹是為了提醒民眾檢查登革熱的孳生源，民進黨為了追求勝選，不斷利用網軍來醜化韓國瑜，民進黨真是不長進，根本已經到了沒有抹黑，就不會選舉的地步。