日本73%企業預測2024年經濟形勢向好

中評社香港1月3日電／共同社2日彙總了對日本113家主要企業的問卷調查結果。73%的企業預測2024年國內經濟形勢呈擴大趨勢，比一年前的56%有所增加。不少企業預計消費將復甦，對帶動提升經濟活力的漲薪持積極態度。不過，外匯市場日元貶值和物價上漲給經濟前景蒙上陰影。關於其背後的日本央行大規模貨幣寬鬆政策，要求政策恢復正常的呼聲增加。



有關2024年的經濟形勢預期，認為將“緩慢擴大”的有81家企業（72%）、“擴大”為1家（1%）。理由（多選）中“個人消費復甦”最多，達到85%；之後為“訪日外國遊客增加”（65%）。這反映出展望消費主導的經濟復甦的企業看法。



回答“設備投資復甦”的企業為62%。在北海道和熊本縣，在中央政府援助下推進建設大規模的半導體工廠。企業對去碳化和節省人力化的舉措也態度積極，對投資增加的期待很高。



另一方面，回答2024年經濟形勢將“持平”的企業有25家（22%），認為將“緩慢倒退”的也有3家（3%）。



對於日本央行，“應該縮小貨幣寬鬆，推進貨幣政策正常化”的意見佔33%，要求糾正日元貶值局面的呼聲不在少數。認為“應繼續推行大規模貨幣寬鬆”的企業佔9%，與要求繼續寬鬆呼聲強烈的一年前相比發生逆轉。



此次調查在2023年11月下旬至12月下旬實施。調查對象為各行業具有代表性的企業。