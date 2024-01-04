黃介正：美國幾乎做到公平對待　國民黨吃虧

中國國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正3日在一場線上研討會表示，國民黨中央的觀察，2024大選勝負很難說定，第一名、第二名差距可能不會太大，大概還有140萬的中間選民還在觀望，這會是非常關鍵的一塊。而年輕族群在兩岸議題上，已從沒辦法發展到沒感覺，此次美國也做到幾乎公平對待每個政黨，對國民黨來說比較吃虧。



黃介正說，最後階段就是各憑本事，這次海外返台投票的人普遍親藍、大陸台商願意返台投票的熱情也超過2020大選，就看這最後10天的努力。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前台“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、成功大學政治學系教授丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



黃介正表示，美國在這次選舉中一開始就表達不介入，至少民進黨會覺得美國沒有公開讚揚民進黨繼續執政。這次大選結果第一名、第二名差距可能不會太大，“侯康配”與“賴蕭配”的勝負很難說定，未來幾天任何一點細部變化，都很可能讓大選產生不一樣的結果。



黃介正說，未表態的選民還是存在，大概還有140萬人還在觀望，相較於藍綠差距非常小的時刻，中間選民的投票行為會非常關鍵，包括投票日當天天氣、哪個族群投票多等都會影響到選舉結果。



黃介正指出，國民黨中央的觀察，大選是五五波，不敢講一定能贏，但相信民進黨也不敢誇海口絕對不會輸。“立法院”部分三黨不過半應是事實，國民黨要單獨過半還得再衝刺，國民黨席次最多、其次民進黨、民眾黨。

