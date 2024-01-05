孫文學校與中評智庫基金會簽署合作協議

中評智庫基金會董事長郭偉峰（右）與孫文學校總校長張亞中簽署合作協議（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月5日電（中評社報導組）孫文學校總校長張亞中1月3日到訪中評智庫基金會，雙方簽署了智庫合作框架協議，以期加強學術交流，深化兩岸融合發展研究。



合作協議由中評智庫基金會董事長郭偉峰與孫文學校總校長張亞中簽署。中評智庫基金會執行長羅祥喜等見證了簽約儀式。



孫文學校建立於2016年，張亞中任孫文學校總校長。孫文學校秉持孫中山思想、三民主義理念為核心思想；孫文學校的核心工作和核心目標是深耕中華文化、弘揚孫文思想、推動兩岸和平。孫文學校目前已在美國註冊，為全球性的NGO組織，在台灣也以“孫文教育協會”登記為社團法人。



中評智庫基金會與兩岸及港澳、美國、韓國、日本300家主流智庫、學術團體簽訂了合作協議。基金會下設的大數據中心，擁有相當數量的研究員、分析師、工程師；基金會下屬的《中國評論》月刊至今已出版26年，去年入選中文社會科學引文索引C刊，是兩岸政府均批准公開發行的政論雜誌，也是台灣“國家圖書館”館藏期刊，美國加州大學洛杉磯分校東亞圖書館館藏雜誌，世界總書目編號為：39044892；中國評論學術出版社從2004年成立至今，已經為兩岸各智庫、學術機構出版圖書刊物數千種。