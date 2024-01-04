丁仁方：年輕選民成關鍵　柯粉狂熱不會棄保

成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）成功大學政治學系教授丁仁方3日在一場線上研討會表示，2024大選關鍵是年輕族群選票的流動，特別是20歲到29歲的選民，中國國民黨過去1個月打民進黨貪腐爭議，讓年輕選票往柯陣營流動，未來負面議題造成的選票流動會非常關鍵。他說，台灣民眾黨柯文哲支持者是2016年以來出現一大批討厭藍綠的人，與過去藍綠兩極對抗並不同，且柯的支持者非常狂熱，不會有棄保。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前台“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、成功大學政治學系教授丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



丁仁方表示，2024是一場非常激烈的選舉，投票率預估在70%上下，大概可開出1360萬票，而其中20歲到39歲的年輕選民，若能開出7成的投票率，也就是460萬票的話，將會是決勝負的關鍵。2020年國民黨輸了約300萬票，就是因為年輕族群不認同。而20歲到29歲的年輕族群是柯文哲的主要支持者，在接下來幾天，年輕選票的流動很關鍵。



丁仁方說，國民黨過去這一個月一直攻民進黨賴清德腐敗議題、攻賴清德“毀憲毀國”等負面選舉，但民調上效果並不明顯，甚至20歲到29歲選票往柯陣營流動，未來負面選舉議題若造成選票流動，不一定會轉往國民黨，但會把賴清德的選票往下拉，這就是關鍵之處，藍營一方面要拉下賴，一方面也要壓住柯文哲，侯友宜才有可能勝出。



丁仁方認為，選舉組織動員是國民黨的優勢，前“立法院長”王金平的角色就是在各地綁樁、釋出資源等，對國民黨長期來說是有組織優勢，若能至少影響到14萬人的選票，就可能影響選舉走向。

