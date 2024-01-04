堅持穩中求進、以進促穩、先立後破

當前，要進一步深化做好新時代經濟工作的規律性認識，正確處理好“穩”與“進”、“立”與“破”等辯證關係。 中評社北京1月4日電／中央經濟工作會議提出，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。



南方日報發表廣東省社科院副院長，研究員向曉梅、廣東省社科院財政金融研究所所長，研究員劉佳寧文章表示，當前，要進一步深化做好新時代經濟工作的規律性認識，正確處理好“穩”與“進”、“立”與“破”等辯證關係。要在“穩”的基礎上推動“進”，通過“穩預期、穩增長、穩就業”的“穩字”政策組合拳，推進經濟結構、發展質量、重大改革上的“進”；在“進”的助力上夯實“穩”，通過“轉方式、調結構、提質量、增效益”的有序銜接，以“進”促“穩”、以“進”固“穩”。在“立”和“破”上把握好先後順序，切實優化經濟發展動能、增強經濟轉型活力、防範化解重點領域風險、改善社會預期，推動經濟發展態勢持續向好。



文章指出，2024年要實現經濟持續健康高質量發展，必須著力在以下三個方面下功夫。



一是堅持穩中求進。黨的十八大以來歷次中央經濟工作會議，始終堅持穩中求進工作總基調，並就經濟發展形勢提出針對性要求。當前，面對國際國內環境發生的深刻複雜變化，“穩”是大局和基礎，不“穩”無以“進”。衹有胸懷“穩”的大局、抓好“穩”的基礎，才能把握“進”的方向、培育“進”的動能，高質量發展之路才能行穩致遠。“穩中求進”的核心，就是要穩增長、防風險、守底線。一方面，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，全力鞏固和增強經濟回升向好態勢。另一方面，要在經濟基本發展面上切實實現“穩”。要統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，提升區域協調發展、科技創新、綠色發展成色，確保增長、就業、物價不出現大的波動，持續有效防範化解房地產、金融等重點領域風險，增進民生福祉，保持社會穩定，夯實中國現代化建設的“硬實力”。



二是堅持以進促穩。“以進促穩”是此次中央經濟工作會議的新提法，也是對宏觀經濟治理理論的重大創新。“進”是目標，也是“穩”的動能。“以進促穩”就是要在制度政策上突破進取，不斷創造穩定發展的環境；把創新驅動作為重要抓手，為經濟社會可持續發展鞏固穩中向好的基礎；秉承改革攻堅的意志和幹勁，以發展的眼光、進取的姿態攻堅克難前行。一是以創新驅動之“進”促進“穩”。堅持以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式，深入推進新型工業化和培育新質生產力；建立新型投資觀、消費觀和新型發展觀等宏觀視野，以創新助力經濟社會發展穩。二是以制度政策之“進”保障“穩”。堅持政策適度靠前、協同聯動，推動財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策在實施上放大組合效應，在儲備上留出冗餘度，在效果評價上增強獲得感；穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推進高水平對外開放。三是以改革攻堅之“進”夯實“穩”。講求推進工作的方式方法，始終保持奮發有為的精神狀態，胸懷“國之大者”，主動擔當作為，積極用好牽引性、撬動性強的工作抓手，有效激活經濟高質量發展內生動力。



三是堅持先立後破。立與破，是做好經濟工作的重要方法論。“先立後破”一改以往“破”大於“立”的局面，體現出兼顧新與舊、穩與進、當前與長遠，以先“立”作為制度保障來為“破”不失衡不失速保駕護航。正確處理“立”與“破”的辯證關係，既要兼顧政策的延續性和創新性，也要加強政策的協調性和一致性，確保同向發力、形成合力。“先立後破”就是立足中國經濟發展的比較優勢，堅持產業創新、強化金融服務及促進數實融合，破解經濟發展動能轉型問題。一“立”現代化產業體系，通過促進創新鏈和產業鏈深度融合，科技創新推動產業創新，引領發展戰略性新興產業和未來產業，大力發展新質生產力，增強發展新動能，“破”掉落後的產業、消化過剩的產能。二“立”強化金融要素支撐，確立“金融強國”戰略，為金融發展提供高質量制度保障；做好“五篇大文章”，為科技強國、美麗中國和民生事業等提供強有力的金融要素保障，“破”掉經濟發展活力不足問題。三“立”數字經濟與實體經濟的深度融合模式，利用大數據、人工智能等數字技術賦能各行各業，進行數字化轉型和綠色化發展，“破”掉低效率的傳統經濟發展模式。





