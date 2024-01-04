周小柯答中評：宋濤寄語籲兩岸同胞相向而行

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港1月4日電（記者 段曉魯）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，宋主任的新年寄語充分彰顯了祖國大陸對廣大台灣同胞的關心，對堅定推進祖國統一進程的決心，對兩岸同胞共創共享中華民族偉大復興美好未來的信心。



周小柯表示，宋主任的寄語內容亮點紛呈。其一，突出了祖國統一和民族復興是歷史大勢和時代潮流。寄語開篇提到，習近平主席在2024新年賀詞中強調，“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光”。宋主任引用習主席的重要講話，堅定有力地向世人表明，完成祖國統一是符合歷史發展規律、符合中華民族整體利益及順應兩岸民心的頭等大事。其二，系統總結了過去一年對台工作的新進展、新氣象，包括恢復擴大兩岸交流、持續深化兩岸融合發展、堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉等方面。其三，強調發揮台灣各界有識之士的積極作用，特別是充分發揮台灣青年和島內愛國統一力量對兩岸關係和平發展和祖國統一大業的貢獻。



關於今年宋濤主任以“堅定方向 開拓前行”為題發表新年寄語，周小柯稱，這八個字蘊含了中國共產黨和中國政府在台灣問題上的堅定立場、堅強決心和強大能力，以及面向未來以開拓進取姿態持續推動兩岸關係和平發展和祖國統一進程的務實精神。推進兩岸關係和平發展和祖國統一進程是當前和今後一個時期對台工作的主基調和大方向，堅定不移地朝這個方向邁進，必須牢牢堅持“和平統一、一國兩制”方針，堅持“九二共識”，堅持深化兩岸融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉。推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進，關鍵因素是祖國的發展進步，兩岸同胞都是不可或缺的參與者，兩岸青年是重要生力軍。

