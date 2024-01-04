賴清德若執政會不會搞獨？台灣學者熱議

成功大學政治學系教授丁仁方。（節取自“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）成功大學政治學系教授丁仁方3日在一場線上研討會表示，民進黨賴清德在政治歷練過程，身邊並沒有優秀的“外交”、“國安”團隊，成為賴很大誤區，賴對兩岸關係的認識也偏離現在的大方向，賴若執政，推動“國家正常化”的可能性滿大的。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，前台“交通部長”葉匡時、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則認為，賴清德若執政短期內、半年、1年，會受到美國與副手蕭美琴有效的制約。葉匡時也認為，賴執政1年後就非常難判斷，即便有美國、蕭美琴施壓，但賴個性非常硬，確實會有很大的潛在危機。



不過，前東華大學原住民民族學院長施正鋒則從派系角度分析，新潮流是集體決策的派系，與其他民進黨的一人派系並不同，儘管賴清德的決策風格剛愎自用、一意孤行，重大事情不會是賴清德一個人說得算。



線上研討會由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前台“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、成功大學政治學系教授丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



丁仁方表示，中國國民黨原本將2024大選設定的主軸為“戰爭與和平”，而民進黨的主軸是“民主與專制”，只是年輕人對於戰爭與和平沒有那麼大的認同，未來若民進黨賴清德當選，兩岸大概還是維持“官冷民溫”。



丁仁方說，賴清德會希望中國大陸開放更多陸客、陸生、繼續維持ECFA，比較值得觀察的是賴若當選會持續追隨蔡英文路線？還是推動“國家正常化”？賴清德在去年7月講出“走入白宮”的說法，他認為賴推動“國家正常化”的可能性滿大的。