日本能登半島地震遇難者已升至73人

中評社香港1月3日電／據日本石川縣政府統計，能登半島地震已致73人遇難。此次震源位於能登地區，在該縣志賀町觀測到了震度7（日本標準）的地震。地震中建築物倒塌等造成的直接死亡人數已超過2016年熊本地震（總計50人），是1995年阪神大地震以來第三多。4日逼近72小時這一“黃金救援時間”，各地在嚴寒和接連發生地震的情況下推進確認居民安全。在珠洲市和輪島市等，許多建築物倒塌導致救援工作滯後，災情全貌尚不得而知。



共同社消息，官房長官林芳正在記者會上指出，交通中斷和通信不暢導致很難掌握情況。他稱“會努力掌握災情和提供支援”。災區局部地區已發佈大雨警報，氣象廳呼籲民眾警惕地質災害。



據該縣稱，道路塌陷和路面坍塌等造成珠洲市、七尾市、穴水町、能登町總計約750人處於孤立狀態。輪島市表示正在調查。各地有消息稱有人被壓被困。沿岸地區可能還受到了海嘯的損失。縣內約有3.3萬人疏散。據中央政府稱，200棟以上建築物倒塌。



各地已向中央政府和縣政府要求提供充分的救災物資，除陸路外還利用空路和海路，展開了運輸食品和運送人員的工作。



1日觀測到震度7的地震為里氏7.6級，這是能登地區留有地震觀測紀錄的1885年以來最大規模。3日也觀測到震度5強等，斷斷續續發生地震。



中央政府3日上午在首相官邸召開了緊急災害對策總部會議。首相岸田文雄稱“希望秉持人命第一，竭盡全力展開救援救助活動”。他向相關政府部門作出了也要全力確保物資、搶修水電等指示。