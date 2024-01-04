中評論壇：台灣選舉或致兩岸關係變局極嚴峻

中評智庫基金會董事長郭偉峰與中國國民黨前副秘書長張榮恭（左二）、孫文學校總校長張亞中（右一）、中國國民黨前文傳會主委李建榮（右二）合影（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月4日電（中評社報導組）中評智庫基金會於1月3日在香港舉辦“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會，特邀中國國民黨前副秘書長張榮恭、孫文學校總校長張亞中、中國國民黨前文傳會主委李建榮作主旨發言，並邀香港亞太戰略安全研究所所長李風、中評智庫基金會執行長羅祥喜為研討會作點評。



在開幕式上，中評智庫基金會董事長助理林艷宣讀了中國國民黨前主席吳伯雄向研討會發來的信函全文，吳伯雄在函中表示，作為中國國民黨的前主席，尤其是曾經率領國民黨在2008年重返執政，並取得“立法院”多數黨席次的關鍵地位，並經歷見證推動兩岸、兩黨和平交流、合作共贏的歷史，我非常盼望中國國民黨能夠重新再站起來，承擔起責任，扭轉乾坤，撥亂反正，讓台灣在各方面的建設都能夠重新走上正軌，為人民謀求最大的福祉。讓兩岸關係能恢復在共同的政治互信下，讓海基會、海協會重新良性互動起來，兩岸能夠降低敵意，恢復各方面的交流，不管在觀光、貿易、青年學子求學、文化交流各方面，都可以重新恢復、健康有序地往前推動。



研討會主持人、中評智庫基金會董事長郭偉峰在開場白中表示，吳伯雄前主席向今次研討會致函，內文讀來令人感動，可以這樣來概括：動之以情，曉之以理，憂之以民，明之以道。2008年5月27日，吳伯雄主席訪問南京的時候，寫下了“天下為公，人民最大”八個大字，廣受兩岸同胞的好評。吳伯雄前主席這封函最重要的意義是為台灣謀、為和平謀、為子孫謀，可知人民的利益在吳伯雄前主席心中永遠是最大的。今次的研討會主題是呼應吳伯雄前主席的“人民最大”旨意的。邀請台灣的著名兩岸問題專家張榮恭、張亞中、李建榮來作主旨發言，其根本用意就是為兩岸關係把脈，為台灣民眾避凶趨吉而建言，在兩岸關係趨向極其嚴峻之際，談經驗，明是非，求共識，促和平。張榮恭、張亞中、李建榮都是兩岸關係八年和平發展的參與者、推動者、見證者，他們的心得體會彌足珍貴。

