仇長根語中評：宋濤寄語傳遞大陸堅定信心

仇長根（圖片由受訪者提供） 中評社北京1月4日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前就此接受中評社記者採訪時指出，“堅定方向 開拓前行”這八個字傳遞了大陸將著眼大局、全局，堅持原則，堅定信心，不畏艱難，克服障礙，創造條件。大方向、總目標是毫不動搖地推進統一偉業。



仇長根表示，宋主任新年講話有三個重要信號值得關注：一是，開篇即特別強調了習近平主席2024新年賀詞中關於“祖國統一是歷史必然”這一極其震撼的“九個字”，充分顯現大陸解決台灣問題有“底氣”，有“自信”，順民意，合潮流。二是，對過去一年大陸全面貫徹中共二十大關於“新時代黨解決台灣問題的總體方略”作了精辟總結；三是，提出新的一年大陸對台工作總基調仍將堅持“和平統一、一國兩制”八字方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。



仇長根分析，首先，要看到去年大陸“對台工作取得新進展、呈現新氣象”來自不易。因為民進黨當局堅持“台獨”路線，拒絕“九二共識”，煽動“仇中反中”，對外“依美謀獨”。對台工作正是在這樣嚴峻複雜的大背景下，克難前行，取得進展。其次，儘管兩岸關係持續緊張，甚至“兵凶戰危”。但兩岸人民與台灣各界人士，為維護台海穩定，追求兩岸和平，推進兩岸交流，作出了巨大貢獻。

