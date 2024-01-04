王智盛：民進黨芒果乾效應已遞減　棄保困難

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛3日下午在線上研討會上表示，2024大選投票率約68%上下，而台商返台投票部分，若以選前一週的兩岸直航班次計算，運量可達20萬人次，保守估計會有10萬人返台。他估，民進黨賴清德得票約560萬票、中國國民黨侯友宜約500萬票、台灣民眾黨柯文哲約260萬票，而柯支持者黏著度非常高，要發生棄保很困難。



王智盛說，未來不到10天的選舉趨勢，藍綠為了維護基本盤，都會走向傳統兩岸牌的對抗，這雖有助於藍綠對決、邊緣化柯文哲，但兩岸牌的發酵會對何者有利，並不一定，得看是否有其他因素發生。他也直言，民進黨的芒果乾（諧音：“亡國感”）效應已邊際遞減。



澳門區域與戰略研究中心3日下午舉辦“台灣選情與兩岸關係前景”線上研討會，由澳門區域與戰略研究中心主任謝志偉主持，並邀請台灣亞太綜合研究院長湯紹成、前台“交通部長”葉匡時、中國國民黨駐美代表黃介正、成功大學政治學系教授丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、前東華大學原住民民族學院長施正鋒座談。



王智盛表示，2024的投票率應不會高到像2020大選的75.13%高投票率，也不會低到像2016大選的66.27%低投票率，因為今年並沒有重大的“抗中保台”議題驅動選民對立，或是中國國民黨前高雄市長韓國瑜因素，去誘發選民投票。



王智盛說，2024大選投票日距離春節過年還有1個月，再加上兩岸直航班機沒有過往多，台商返台投票、返台過年就需要在1個月內往返2次，有可能會有影響投票率。若以選前一週600多班次計算，運量可以達到20萬人次，保守估計台商返台投票約10萬人。今年大選的投票率約在68%上下，要突破70%的投票率有點難度。

