中評關注：蔡英文賣力輔選　搶救賴清德？

蔡英文與賴清德拍競選短片，這部片在蔡加持下，在網路引起熱烈轉發。（取自蔡英文臉書） 中評社台北1月4日電（記者 黃筱筠）距離投票剩下不到10天，蔡英文繼日前偕賴清德出席社群之夜，又幫忙拍攝影片“在路上”積極拉抬，透過挺英網路力量強力傳播，是否選情出現危機？賴清德這次競選過程的網路聲量比蔡參選時弱非常多，現在還要透過英系輔選，恐怕選情並未如之前的看好。



賴清德一開始投入選戰時，為了切割執政包袱，與蔡英文保持一些距離。後來為了讓美國信任，言必稱未來會繼續走蔡英文路線，邀蕭美琴擔任副手搭擋。在蕭加入大選團隊之後，蔡英文輔選力道明顯開始加強。



最近兩週，賴清德更沿用蔡英文競選2020的社群之夜，上周邀請網友、網路意見領袖現場參與活動，做成年輕人喜歡的夜店風。蔡英文壓軸上場，致詞原本只有15分鐘，卻延長為30分鐘，一講講不停。



近日推出以蔡英文開車為短片開頭的“在路上”競選文宣，蔡英文在路程中，把鑰匙交給賴清德，又讓蕭美琴坐上副駕駛座，蔡自己則下車，象徵交棒給賴清德繼續領導台灣。這則短片透過挺英的網路力量開始傳播，還有多個改版的版本，在網路上流傳。這個網路聲量是之前賴清德競選過程所沒有過的，就連賴請出太太吳玫如助選，都沒有在網路有這樣的流量。



這代表蔡英文以及英系力量開始在選戰最後階段加入輔選。過去賴清德不想跟蔡太靠近，選戰主軸幾乎都要賴親自定奪，現在賴願意把網路這塊聲量，讓英系操作，是否代表賴選情真的很危急了？需要蔡出動搶救？



但因為影片在網路流量大，被網路爆料，短片裡有些橋段抄襲學生作品，賴清德競選總部也趕緊澄清是採取“公路電影”的表現手法，來自競選主軸“走對的路”，也來自眾所周知，蔡英文熱愛開車的過往。