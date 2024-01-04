趙建民：賴清德無認知兩岸危機能力美國緊張

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北1月4日電（記者 張嘉文）大陸國台辦將“蔡英文路線”定調為“台獨”路線，民進黨2024候選人賴清德則宣示將延續蔡的路線，賴若當選兩岸是否進入更艱困局面？中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，蔡英文至少還守住“中華民國”，知道哪些不能講，但賴清德完全沒有認知危機的能力。



趙建民說，就以賴清德在辯論會上的表現，是連“中華民國”都不要了，更嚴重的是重新定義“台獨”，主張台灣的“主權獨立”，是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，“中華民國”跟中華人民共和國互不隸屬。



趙建民強調，這樣的說法何其嚴重，當一個重大“國安”問題判斷，賴清德沒辦法做出謹慎處理，都是本能性反應，一旦執政，兩岸關係會造成很大風險，這是為什麼美國現在這麼緊張的道理。



總體來說，假使賴清德當選，趙建民認為，大陸方面完全不會給予緩衝期，這次不會再出現2016年蔡英文上任時，所謂的未完成答卷這種中性用語，陸方已經定性賴就是“台獨”，從賴當選第一天開始，就會升高各種壓力，說不定ECFA再斷一些項目，不是維持目前的壓力，而是升高壓力。屆時如果這樣發展，這是民主投票的結果，大家也就只能一起承擔後果了。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長。



蔡英文1日發表任內最後一次元旦講話，表示期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。大陸國台辦發言人陳斌華1日晚間回應，“蔡英文路線”就是“台獨”路線、對抗路線、害台路線，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對“台獨”。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，主要因為蔡英文路線已發生質變，和2016年剛上任時不一樣，隨著美中地緣政治開始競爭，兩岸關係也發生質變，更讓蔡英文路線現在和過去不完全一樣。