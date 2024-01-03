馬杜羅：委內瑞拉聲援巴勒斯坦事業

中評社香港1月3日電／尼古拉斯·馬杜羅向墨西哥《La Jornada》報紙發表聲明，批評國際社會面對巴勒斯坦正在發生的事情保持“沉默”。



TRT消息，委內瑞拉總統馬杜羅表示，巴勒斯坦人民遭受“種族滅絕”已超過75年，並將所發生的事情與大屠殺進行了比較。



尼古拉斯·馬杜羅向墨西哥《La Jornada》報紙發表聲明，批評國際社會面對巴勒斯坦正在發生的事情保持“沉默”。



馬杜羅在談到大屠殺時說，“關於巴勒斯坦的衝突，這是毫無疑問的。這是針對一個民族的種族滅絕。猶太人民在希特勒和納粹時代所經歷的大屠殺，這次巴勒斯坦人也經歷了。”



馬杜羅強調，巴勒斯坦人民已經遭受種族滅絕超過75年，他評估道：“種族滅絕最糟糕的部分是它的共謀和沉默。歐洲精英是這種共謀和沉默的見證者。美國精英製造的炸彈正在屠殺無辜的巴勒斯坦人。”



尼古拉斯·馬杜羅認為國際法庭應該採取行動，他表示巴勒斯坦的暴行正在全世界眼前發生。



馬杜羅談到委內瑞拉聲援巴勒斯坦事業並且說道：



“我們瞭解巴勒斯坦男女老少所遭受的苦難。/.../巴勒斯坦人民的鬥爭和抵抗也是我們人民的鬥爭和抵抗。我們將看看它會給我們帶來什麼。”



哈馬斯的軍事派別卡桑旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



超過2.2萬名巴勒斯坦人在不斷升級的緊張局勢中喪生。