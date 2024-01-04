柯：新北市府不處理賴老家違建　有個兩可能

柯文哲指賴清德萬里老家違建的空照圖是新北員工拿資料給黃國昌爆料。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月4日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲3日晚間到桃園市輔選時表示，民進黨賴清德萬里老家違建的空照圖，是有看不下去的新北市府員工偷偷拷貝給民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌拿去爆料。柯質疑，新北市府明知道賴老家那棟建物是新建物，卻不處理，不是為了養案在選前最後階段再爆料，就是藍綠互相掩護，恐怖平衡，不互相舉發。



柯文哲3日晚間到桃園市平鎮區三崇宮為民眾黨桃園市第五選區“立委”候選人賴香伶輔選，包括民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨桃園市黨部主委黃成峻都到場站台助講。3日晚間雖然寒流來襲，但仍擋不住柯粉的熱情，許多人穿厚外套、帶毛帽，頂著寒風也要到場為柯文哲加油，主辦單位宣稱現場湧入超過1千人到場支持。



柯文哲致詞時突然爆料指出，黃國昌日前開記者會秀出賴清德萬里老家空照圖，質疑賴老家不是改建而是新建物，黃國昌為何這麼厲害？其實是因為有新北市府的員工看不下去，偷偷把資料拷貝洩漏給黃國昌拿去爆料的。



柯文哲認為，新北市府員工之所以這麼做，有2個可能原因，一個是中國國民黨2024候選人侯友宜為了“養案”，所以先不拿出來打，也許等選前最後一周才拿出來打賴；另一個可能原因是藍綠互相掩護，因為藍綠幹的壞事彼此都知道，所以恐怖平衡，大家都互相不要舉發。



“民進黨就像慈禧太后跟她的義和團”，柯文哲也痛批民進黨衹有“台獨”和反核2個神主牌，因為台灣現階段不可能統一也不可能獨立，不知道藍綠每天到底在亂什麼？其實都只是在“愚民”，不要看藍綠在“立法院”打成一團，其實錢都一起在賺；而台灣明明就缺電，民進黨卻還要反核，2025根本無法達到非核家園的目標。

