紀舜傑：柯目標“立院”　2028是主戰場

淡江大學教育與未來設計系副教授紀舜傑。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月5日電（記者 楊騰凱）針對台灣民眾黨柯文哲未來政治生涯發展，淡江大學教育與未來設計系副教授紀舜傑向中評社分析，這次柯文哲在大選得票只要維持住一個很強的第三名，有這樣的地位就已經夠強了，柯目標還是在“立院”，爭取10席“立委”，藍綠白三黨不過半，白當關鍵少數，2028才是柯的主戰場。



2024還會有棄保發生嗎？



紀舜傑表示，聲勢相當的時候就棄不了，1994年台北市長選舉，新黨趙少康（得票率30.17%）因為聲勢好棄不了，國民黨黃大洲（得票率25.89%）也不可能被棄，因為國民黨才是大黨，後來就民進黨陳水扁當選（得票率43.67%）。2000年大選，國民黨連戰與無黨宋楚瑜之間也棄不了。所以說，國民黨很難被棄，而民眾黨沒有氣勢過低，要被棄也不太可能。



紀舜傑為美國密西根州立大學政治學博士，曾任呂秀蓮幕僚、“總統府”參議、“國家展望文教基金會”執行長、台灣國際研究學會副秘書長、民主太平洋聯盟台灣分會秘書長，現為淡江大學教育與未來設計系副教授，亦曾於2016年至2020年擔任淡江大學未來學研究所長。



紀舜傑表示，柯文哲的行事作風、講話吸引年輕人，年輕人倒不是因為擔心選擇賴清德就會戰爭，所以要選別人，不見得是如此，這是“人設”問題，因為相對性來講，柯一開始白色力量就是被年輕人拱出來的，2014年一開始的白色力量主要就是年輕人，柯對年輕人的吸引力是這樣來的。



紀舜傑指出，就像美國會有反建制的情緒，所以2016年民主黨希拉里輸給共和黨特朗普，那就是一種對現狀不滿的表現，而什麼人容易對現狀不滿？通常就是年輕人，年輕人很容易看什麼都不順眼，如果問你反對，那你有什麼方法？他們也許不見得需要方法，只是有不滿需要抒發，誰能夠讓他們抒發不滿的心情，這個人就是年輕人要的，柯代表的是世代差異的矛盾，講話完全以理性出發的，對年輕人沒什麼影響力。