社評：中國選擇的是和平發展現代化之路

中評社北京1月5日電（評論員 喬新生）拉丁美洲第二大國家阿根廷開啟了世界上第二大自由資本主義實驗。這是蘇聯解體俄羅斯實行休克療法失敗、美國國家安全事務顧問沙利文宣布實行“新華盛頓共識”的大背景下，阿根廷開啟的一場轟轟烈烈的國家社會實踐運動。這場運動的結局如何，人們不得而知。但是，有一點可以肯定，從美國著名學者福山宣布“歷史終結”，到“歷史重新啟動”，人類在文明探索道路上生生不息。



華盛頓共識核心要義就是要發展自由資本主義，建立一個以資本為中心的“烏托邦”。無論是經濟學家哈耶克的《通往奴役之路》，還是芝加哥學派的所謂新自由主義，都是建立這樣一個基本假定基礎之上：市場經濟具有自我修復的功能，只要堅持市場原則，政府不再干預，那麼，資源就會實現合理配置。古典經濟學家將政府視為“守夜人”，新自由主義經濟學派將政府視為“問題”。按照美國前總統里根的說法，政府不能解決問題，政府本身就是問題。



既然在美國這樣一個自由資本主義概念的發源地，根本不存在所謂自由的資本主義，為什麼一些國家前僕後繼相繼，實行所謂自由的資本主義呢？其中的道理非常簡單，人類文明發展出現了鐘擺效應。當一些國家充分發揮政府作用，實行社會主義導致整個國家出現嚴重失衡現象的時候，這些國家就會出現普遍強烈的逆反心理，普通民眾要求國家實行自由資本主義。儘管他們不知道自由資本主義意味著什麼，也不知道自由資本主義的本質就是以資本為中心壓榨窮人。他們義無反顧地奔向自由資本主義，因為在美國等西方國家反復鼓噪下，自由資本主義是人類的最高境界，自由資本主義是人類的“歷史終結”。



所以，當阿根廷玻利瓦爾社會主義實踐徹底失敗之後，阿根廷多數選民自發地選擇了自由資本主義。他們把自由資本主義看作是未來的希望，儘管他們知道，自由資本主義就像是漫長黑暗的隧道，不知何時才能走到盡頭看到陽光。



華盛頓共識的核心價值就在於把自由資本主義理論化。然而，無論是在美國，還是在其他主要發達資本主義國家，從來都沒有出現自由的資本主義。自由資本主義只存在於人們的幻想之中。當美國通過貨幣政策、財政政策拯救華爾街投資銀行的時候，當美國總統國家安全事務顧問直言不諱，聲稱美國不會實行自由資本主義，而是要推行“新華盛頓共識”，對重要產業實施嚴格管制，並且制定產業政策引導資本主義經濟發展方向的時候，一些新興市場經濟國家卻急不可耐，試圖借助於自由資本主義解決長期積累的問題。

