包承柯答中評：宋濤新年寄語的目標更加明確

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社 資料圖） 中評社香港1月5日電（記者 陸文煜）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤於1月2日發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。對此，上海東亞研究所副所長包承柯對中評社表示，宋濤主任新年寄語明確強調要更堅定兩岸前行的和平統一方向。新年寄語中體現了去年對台工作的扎實成果，今年將繼續秉持“兩岸一家親”的理念扎實推進兩岸的交流、促進兩岸融合發展。國台辦將在去年已經推出一系列惠台政策的基礎上，進一步落實和細化惠台政策，這充分證明大陸對台政策有長期性、堅定性和開拓性。同時也會在“和平統一、一國兩制”的方針下維護台海和平穩定，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，在新時代黨解決台灣問題的總體方略的指引下，推進國家的和平統一。



包承柯認為，去年宋濤主任發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語，當時剛任國台辦主任，立意開拓兩岸關係新局面，力推進兩岸關係融合發展。今年寄語目標則更明確，按照黨的二十大精神和習近平總書記對台工作各項指示，強調更堅定兩岸和平統一方向。



包承柯談到，寄語首先從三方面回顧總結了去年工作：一是秉持“兩岸一家親”理念，推進各項兩岸經濟、文化、青年等交流工作。二是深化兩岸融合發展，尤其是2023年9月《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式發布，為兩岸的融合創造一定的環境。三是在“一國兩制、和平統一”方針下，堅定反對“台獨”分裂鬥爭。面對台灣當局的“台獨”理念和推行的“台獨”的政策，採取了強有力的反制措施，絕不容許“台獨”分子分裂勢力破壞國家領土主權完整，在粉碎“台獨”分子分裂勢力的阻撓上取得了一定成績，讓兩岸關係基本沿著和平方向走過來。

